Москва, 15 апреля, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Российский артиллерист Сергей Лазаренко в ходе спецоперации первым же снарядом уничтожил танк Leopard 2, сообщило Минобороны РФ. Его поразило, что немецкие машины очень хорошо горят.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Он добавил, что разведывательный беспилотник «Орлан» заметил выдвижение танка на позицию. Артиллеристы ВС России быстро среагировали и отработали по цели, пояснил Лазаренко.

«Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряда, сразу положили. Горит как спички… Они с первого попадания горят. Говорят, у них броня какая-то», — отметил Лазаренко.

Боец не поверил, что подбил именно Leopard. Удостовериться в этом он мог после показанного видео. Тогда артиллерист понял, что «они тут, значит, пора их бить».

По словам Лазаренко, немецкий танк был поражён с помощью самоходной гаубицы «Мста-СМ2».

Как сообщало ИА Регнум, российские военнослужащие уничтожили несколько немецких танков в зоне проведения спецоперации. Бойцы Южной группировки российских войск поразили Leopard на донецком участке фронта в ДНР. Боевую технику противника обнаружили при облёте позиций. Также о месте нахождения Leopard подсказали соседние подразделения. Особых отличий у западных образцов техники нет, обычный металл, который также уничтожается, сверхъестественных способностей и живучести нет никаких, констатировали военные.

Обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен назвал главный недостаток танков Leopard и Abrams в зоне СВО. По его словам, переданные Киеву Западом американские и немецкие боевые машины застревают в грязи из-за наличия тяжёлой брони. После этого танки становятся лёгкой мишенью, добавил Брайен.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что использование украинцами западного оружия и техники не обеспечило ВСУ какого-либо преимущества на поле боя. Кроме того, провалились и натовские методы планирования операций. По словам дипломата, российское вооружение и даже техника советского производства показали своё превосходство, подтверждением чему стали многочисленные уничтоженные образцы натовской техники, в том числе танки Abrams, Leopard и Challenger.