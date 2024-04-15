Артиллерист Лазаренко поразил танк Leopard 2 первым же снарядом
Российский артиллерист: немецкие танки Leopard горят как спички
Москва, 15 апреля, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Российский артиллерист Сергей Лазаренко в ходе спецоперации первым же снарядом уничтожил танк Leopard 2, сообщило Минобороны РФ. Его поразило, что немецкие машины очень хорошо горят.
Он добавил, что разведывательный беспилотник «Орлан» заметил выдвижение танка на позицию. Артиллеристы ВС России быстро среагировали и отработали по цели, пояснил Лазаренко.
«Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряда, сразу положили. Горит как спички… Они с первого попадания горят. Говорят, у них броня какая-то», — отметил Лазаренко.
Боец не поверил, что подбил именно Leopard. Удостовериться в этом он мог после показанного видео. Тогда артиллерист понял, что «они тут, значит, пора их бить».
По словам Лазаренко, немецкий танк был поражён с помощью самоходной гаубицы «Мста-СМ2».
Как сообщало ИА Регнум, российские военнослужащие уничтожили несколько немецких танков в зоне проведения спецоперации. Бойцы Южной группировки российских войск поразили Leopard на донецком участке фронта в ДНР. Боевую технику противника обнаружили при облёте позиций. Также о месте нахождения Leopard подсказали соседние подразделения. Особых отличий у западных образцов техники нет, обычный металл, который также уничтожается, сверхъестественных способностей и живучести нет никаких, констатировали военные.
Обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен назвал главный недостаток танков Leopard и Abrams в зоне СВО. По его словам, переданные Киеву Западом американские и немецкие боевые машины застревают в грязи из-за наличия тяжёлой брони. После этого танки становятся лёгкой мишенью, добавил Брайен.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что использование украинцами западного оружия и техники не обеспечило ВСУ какого-либо преимущества на поле боя. Кроме того, провалились и натовские методы планирования операций. По словам дипломата, российское вооружение и даже техника советского производства показали своё превосходство, подтверждением чему стали многочисленные уничтоженные образцы натовской техники, в том числе танки Abrams, Leopard и Challenger.