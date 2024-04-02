Вена, 2 апреля, 2024, 05:43 — ИА Регнум. Россия в ходе специальной военной операции на Украине развеяла множество мифов о превосходстве военных стандартов НАТО. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА Регнум ВПК РФ

«Уроки излечены действительно полезные. В ходе СВО Россия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов», — указал он в интервью «РИА Новости», приуроченном к 75-летию со дня основания Североатлантического альянса.

Как отметил Гаврилов, использование Вооружёнными силами Украины западного оружия и техники не обеспечило Киеву какого-либо преимущества на поле боя. Кроме того, провалились и натовские методы планирования операций.

По словам дипломата, российское вооружение и даже техника советского производства показали своё превосходство, подтверждением чему стали многочисленные уничтоженные образцы натовской техники, в том числе танки Abrams, Leopard и Challenger.

Также Константин Гаврилов обратил внимание на адаптацию оборонно-промышленного комплекса России к работе в условиях санкций, позволившую кратно нарастить производство.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединённых Штатов Америки Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что Россия уничтожит американские истребители F-16, если военные самолёты будут переданы Украине западными союзниками.

На превосходство российского вооружения над западными аналогами также указывал президент России Владимир Путин. Как отметил глава государства, оборонно-промышленный комплекс РФ демонстрирует высокие темпы и качество работы.