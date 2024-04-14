Анкара, 14 апреля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Перед массированным ударом Ирана на Израиль глава ЦРУ Уильям Бёрнс созванивался с главой Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Ибрагимом Калыном и попросил его приложить посреднические усилия по урегулированию эскалации, сообщает турецкий телеканал TRT.

U.S. Embassy Tokyo

«Директор ЦРУ Бернс позвонил главе MIT Ибрагиму Калыну во время праздника Ид аль-Фитр (начался 10 апреля — прим. ТАСС) и попросил его выступить посредником в контексте ситуации с (готовившимся) нападением Ирана на Израиль», — утверждает телеканал, ссылаясь на источники.

Отмечается, что Калын и Бёрнс в разговоре также обсудили ситуацию в секторе Газа, после чего глава MIT связался с представителями радикальной группировки ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Операция, получившая название «Правдивое обещание», продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации позднее сообщил, что президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил ему, что США не станут участвовать в операциях против Ирана. Байден считает, что атака Ирана на Израиль не перерастёт в полномасштабную войну, отмечал Кирби.

Иран впервые нанес прямой ракетный удар по Израилю, и проведённая им атака не оставляет Израилю шансов втянуть США в войну, отметил ранее в своём материале для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.

Позже в этот же день министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амирабдоллахиан провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

В ходе беседы было отмечено, что дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые провокации могут привести к росту напряжённости, сказано в сообщении. Совбез ООН должен в приоритетном порядке стараться не допустить подобные сценарии и устранить их первопричины, отмечается также в заявлении.

Старший научный сотрудник отдела Израиля Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис, комментируя атаку Ирана, в беседе с ИА Регнум заявил, что ответ Израиля может вызвать очень тяжёлую войну в регионе.