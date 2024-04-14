Москва, 14 апреля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Российская система ПВО за сутки уничтожила в зоне спецоперации три управляемые авиабомбы Hammer и JDAM и снаряд системы залпового огня HIMARS. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 апреля на брифинге.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», — заявил Конашенков.

Общее количество украинских беспилотников, уничтоженных с начала СВО, увеличилось до 20 867 единиц.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Минобороны впервые проинформировало об уничтожении в зоне СВО авиабомбы AASM Hammer французского производства. Это снаряд класса «воздух — поверхность» с увеличенной дальностью поражения, разработанный компанией Safran Electronics & Defense. Авиабомба предназначена и для непосредственной авиационной поддержки, и для глубокого удара, она имеет модульную структуру. С технической точки зрения проект AASM похож на американский JDAM.

Военный эксперт Максим Тумбарцев отмечал, что проблемы при эксплуатации американских «умных» бомб JDAM украинскими военными могут быть вызваны тем, что США не занимаются подготовкой обслуживающего персонала украинских авиабаз, а также действием российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).