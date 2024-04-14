Москва, 14 апреля, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Российский боец-сапёр, получивший ранение и потерявший ногу в боях за Артёмовск, после восстановления и протезирования вернулся на фронт. Он назначен командиром одного из подразделений в инженерно-саперный батальон имени Карбышева добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг». Подробности сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Командир с позывным Ашкеназе рассказал, что получил ранение во время боев за Артёмовск, впоследствии был награждён медалью «За отвагу».

«Это уже мой третий контракт. В ноябре 2022 года я приехал на СВО, и 14 марта была задача разминировать проход. В километре от нас стоял противник на возвышенности. До обеда он через нас перекидывал миномёты ребятам туда в блиндаж, и после обеда занялся нами. Прилёт, контузия, подрыв. Парни помогли, вытащили. А потом госпиталь», — рассказал сапёр.

Он активно занимался реабилитацией уже на протезе. Бегал, ходил в горы, твёрдо решил, что может уже вернуться в зону СВО.

В конце сентября Ашкеназе уехал в батальон имени Карбышева.

«Их не смутило, что у меня группа «Д» стоит в «военнике», пригласили на службу», — пояснил командир, добавив, что его личная мотивация вернуться в «строй» — это желание защищать Родину от возрождающегося нацизма и прийти к победе.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Государственной думы от Челябинской области Олег Колесников, участвующий в спецоперации в качестве добровольца, рассказал журналистам, как киевские боевики в Запорожской области пытались убить его.

По словам политика, укронацисты стреляли днём по дому, где он жил, из РСЗО HIMARS. На тот момент в доме никого не было.

В феврале 2024 года супруга Колесникова, член законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова подписала контракт и отправилась на специальную военную операцию (СВО) вслед за мужем. Об этом сообщили в законодательном органе региона.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим участникам спецоперации. Офицерскую шашку и пистолет Ярыгина получили подполковник Леонид Пашкевич и майор Игорь Юргин.