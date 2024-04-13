Москва, 13 апреля, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Челябинской области Олег Колесников, участвующий в спецоперации в качестве добровольца, рассказал журналистам, как киевские боевики в Запорожской области пытались убить его.

Vk.com/deputatkolesnikov Олег Колесников

По словам политика, укронацисты стреляли днём по дому, где он жил, из РСЗО HIMARS. На тот момент в доме никого не было.

«По всей видимости, за нами следили. Потому что до этого, месяца полтора назад, было также два прилёта, но не попали. Один не разорвался, второй пролетел. Поэтому мы старались здесь уже не ночевать. Но днём всё равно приезжали, потому что здесь находились личные вещи», — цитирует Олега Колесникова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Олег Колесников подал заявление о направлении в зону СВО в сентябре 2022 года во время частичной мобилизации. Когда-то Колесников служил в Советской армии на территории Польши, он был командиром самоходного артиллерийского орудия. Службу закончил в звании старшины, в момент отбытия в зону СВО являлся майором запаса.

В феврале 2024 года супруга Колесникова, член законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова подписала контракт и отправилась на специальную военную операцию (СВО) вслед за мужем. Об этом сообщили в законодательном органе региона.

Позже зампредседателя Совбеза РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что участие российских депутатов в спецоперации по денацификации Украины ломает устоявшиеся в народе стереотипы об их желании бороться лишь за голоса избирателей.