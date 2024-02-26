Челябинск, 26 февраля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Супруга депутата Государственной думы Олега Колесникова и член законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова подписала контракт и отправилась на специальную военную операцию (СВО) вслед за мужем. Об этом сообщили в законодательном органе региона.

Соцсети Елена Колесникова

«Контракт подписала как доброволец. Мы проверили документы, юридических препятствий нет», — рассказал спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер URA.RU.

Как передавало ИА Регнум, депутат Госдумы Олег Колесников подал заявление о направлении в зону СВО в сентябре 2022 года во время частичной мобилизации. Известно, что когда-то Колесников служил в советской армии на территории Польши, он был командиром самоходного артиллерийского орудия. Службу закончил в звании старшины, в момент отбытия в зону СВО являлся майором запаса.

Позже зампредседателя Совбеза РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что участие российских депутатов в спецоперации по денацификации Украины ломает устоявшиеся в народе стереотипы об их желании бороться лишь за голоса избирателей.