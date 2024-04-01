Москва, 1 апреля, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим участникам спецоперации, сообщили 1 апреля в Министерстве обороны.

Кадр из видео

«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России. Здоровья вам и удачи нам всем, и конечно, победы!» — заявил он.

Шойгу вручил «Золотые Звёзды» Героев России, офицерскую шашку и пистолет Ярыгина подполковнику Леониду Пашкевичу и майору Игорю Юргину.

Награды в соответствии с указом президента вручили военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Глава оборонного ведомства также поблагодарил военных за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в службе.

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Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля министр обороны Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки войск Вооружённых сил России вручил государственные награды участникам специальной военной операции. Военнослужащих наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу».

Шойгу 22 февраля вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в рамках СВО. Он пожелал бойцам дальнейших успехов в службе.

Министр обороны 28 марта вручил медаль «Золотая Звезда» и генеральскую шашку командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичёву, который руководил освобождением Авдеевки в ДНР.