Париж, 14 апреля, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Несколько мощных взрывов прозвучало в небе над сирийским Дамаском, а также в Израиле над Иерусалимом в ночь на 14 апреля. Об этом сообщило французское агентство AFP.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

По информации издания, очевидцы в Иерусалиме слышали не менее пяти взрывов, после чего включились сирены воздушной тревоги.

Кроме того, сигналы о ракетной опасности звучали в южной, центральной, северной частях еврейского государства, а также в районе Мёртвого моря.

Как сообщало ИА Регнум, иранскую атаку на Израиль можно считать завершённым ответом на удар ЦАХАЛ по иранским дипломатическим объектам на территории Сирии. Об этом заявили в постоянном представительстве Ирана при ООН.

Дипломаты подчеркнули, что в случае «ещё одной ошибки» израильских властей ответ Тегерана будет «намного жёстче».

Вечером 13 апреля Иран запустил множество беспилотников и ракет в сторону Израиля. Вне границ еврейского государства нейтрализовали более 100 иранских БПЛА, перехват обеспечили США и Великобритания.

Руководство Армии обороны Израиля 13 апреля подтвердило запуск иранских беспилотников в сторону страны. Израильские системы ПВО привели в повышенную боевую готовность. В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ годами готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне, так и в нападении.