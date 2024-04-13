Тель-Авив, Израиль, 13 апреля, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердило, что Иран запустил беспилотники в сторону страны. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Стрингер/РИА Новости

По информации израильских военных, они контролирует все цели.

«Системы ПВО Израиля приведены в повышенную боевую готовность и постоянно следят за оперативной обстановкой», — заверили в ЦАХАЛ.

СМИ писали, что беспилотники были видны над территорией Ирака.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 13 апреля иранские военные нанесли удар беспилотниками по израильской территории, сообщили местные СМИ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 апреля заявил, что Армия обороны страны годами готовилась к возможности прямой атаке со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне так и в нападении.

По словам израильского политика, он определился с принципом — «ударим по тому, кто нанесёт по нам удар, защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно».

Контр-адмирал, глава пресс-службы Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 13 апреля заявил, что системы обороны и нападения ВВС страны приведены в боевую готовность — десятки самолётов находятся в небе.