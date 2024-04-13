Тель-Авив, Израиль, 13 апреля, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 апреля заявил, что Армия обороны страны годами готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне, так и в нападении.

Jinipix/Global Look Press

Нетаньяху в обращении к нации заверил, что Израиль особенно в последние недели готовился к возможному прямому нападению со стороны Ирана.

«Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в атаке. Израиль силён, Армия обороны сильна, общество крепко», — заверил премьер, добавив, что ценит поддержку США, Британии, Франции и многих других стран.

По словам израильского политика, он определился с принципом — «ударим по тому, кто нанесёт по нам удар».

«Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно», — подчеркнул Нетаньяху.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль в ночь на 14 апреля закрыл международный аэропорт «Бен-Гурион» на фоне угрозы атаки со стороны Ирана, передали местные СМИ.

Контр-адмирал, глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 13 апреля заявил, что системы обороны и нападения ВВС страны приведены в боевую готовность — десятки самолётов находятся в небе.

По словам Хагари, в ЦАХАЛ была проведена оценка ситуации и согласованы планы подготовки к нападению со стороны Ирана.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил в сторону Израиля десятки беспилотников.

По информации местных СМИ, дроны долетают до территории Израиля.