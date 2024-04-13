Москва, 13 апреля, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Снайперы Вооружённых сил России сбили американский беспилотный летательный аппарат Puma. Также были ликвидированы 24 солдата ВСУ, задействованных для эвакуации группы дрона. Об этом ТАСС рассказал получивший тяжёлое ранение во время боя руководитель группы.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Беспилотники часто сбиваем, но верхом считаю Puma, потому что за него на меня вышло 24 человека. Мы их всех отработали, сам я получил тяжёлое ранение. Но всё равно боевую задачу выполнили, [после ранения] своих отправил, сам остался на прикрытии, понимая, что этот БПЛА нужен нам для изучения», — заявил представленный к госнаграде руководитель группы снайперов.

Российский стрелок уже отмечен четырьмя орденами Мужества и двумя медалями «За отвагу».

Военный добавил, что участвует в СВО не ради наград. Для него важнее, чтобы не разрывались снаряды, дети спокойно ходили в школы, играли на улице. По словам снайпера, вот за это он готов умереть. Важна не продолжительность жизни, а то, как её проживёшь.

После восстановления боец планирует вернуться к сослуживцам на фронт.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в Минобороны РФ рассказали, как один из снайперов разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ во время выполнения боевой задачи у Вербового в Запорожской области заметил приближение к позициям российских десантников беспилотника ВСУ типа «Баба-Яга». Метким выстрелом из винтовки он поразил дрон противника. БПЛА загорелся, а после второго выстрела упал на землю. Снайпер своими действиями сохранил жизнь сослуживцам и был награждён медалью «За отвагу».

В зоне спецоперации ВС России 7 марта ликвидировали «суперснайпера» 241-й бригады территориальной обороны Владимира Основенко из Киева. Боевика уничтожили в населённом пункте Ивановское.