Херсон, 14 апреля, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Подконтрольный Киеву город Херсон готовят к уличным боям, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

В беседе с «РИА Новости» он отметил, что ВСУ возводят укрепления из бетонных конструкций, мешков с песком и подручных материалов, блокпосты, а также баррикады на вторых-третьих от Днепра линиях улиц.

При этом строительство идёт не по всему Херсону, а лишь на некоторых ключевых направлениях. ВСУ, по словам Сальдо, учитывают возможность российского штурма города с реки. Под оборону приспосабливают позиции в многоквартирных домах.

ВС России отлично знают ситуацию и при освобождении Херсона учтут эту информацию, заверил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта российские войска атаковали пригород Херсона. В результате удар разрушил здание, использовавшееся для дислокации СБУ.

Из Херсона начали эвакуировать украинских чиновников сначала в село Чернобаевку, а затем их стали переводить в сторону Николаева, подтвердил 2 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Также начали подготовку к эвакуации представителей администрации города Снигирёвка в Николаевской области. По словам Лебедева, чиновникам и их семьям дали команду готовиться к выезду.

Российские войска активно наступают, что существенно обострило в последнее время обстановку на фронте для украинской армии, 13 апреля признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что российские подразделения атакуют позиции ВСУ на лиманском и артёмовском участках с помощью штурмовых групп и бронетехники, на покровском участке десятки танков и БМП брошены на прорыв украинской обороны.