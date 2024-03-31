Херсон, 31 марта, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили место дислокации сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в пригороде Херсона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

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«В пригороде Херсона разбомблено здание, использовавшееся для дислокации террористической организации «СБУ», — написал он.

Сальдо пояснил, что этот удар Вооружённые силы России (ВС РФ) нанесли в ответ на террористические действия украинских военных. В результате обстрела мирных жителей региона боевиками киевского режима погибла шестилетняя девочка, указал он.

«Военнослужащие группировки войск «Днепр», армейская и штурмовая авиация наносили удары всеми видами средств поражения по скоплениям украинских боевиков, военной техники, складам и позициям», — говорится в сообщении главы региона.

Кроме того, по словам Владимира Сальдо, российские бойцы успешно выкуривали украинских боевиков из подвалов в Крынках и поражали плавсредства противника на реке Днепр, срывая попытки ротации и подвоза военных грузов.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта в результате удара украинской РСЗО HIMARS по населённому пункту Брилёвка Херсонской области пострадали четыре мирных жителя. По предварительным данным, у них были осколочные ранения нижних конечностей и туловища.

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