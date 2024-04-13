Киев, 13 апреля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Российские военные активно наступают, что существенно обострило обстановку на фронте для украинских войск. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 13 апреля, сообщает издание «Страна. ua».

AP/TASS Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Он отметил, что обстановка обострилась в последние дни, ВС России добиваются «тактического успеха» на ряде направлений. Российские подразделения атакуют позиции ВСУ на лиманском и артёмовском участках с помощью штурмовых групп и бронетехники. На покровском участке десятки танков и БМП брошены на прорыв украинской обороны.

«Этому способствует тёплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности», — сообщил Сырский.

Главком ВСУ также признал, что Россия наращивает усилия, применяя новые подразделения на бронетехнике. Это и обеспечивает «тактический успех».

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля Сырский заявил о катастрофической ситуации для ВСУ на трёх участках фронта. Это районы восточнее Часова Яра и Клещеевки на артёмовском направлении, районы Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского на авдеевском направлении и район Новомихайловки на новопавловском направлении.

Самые ожесточённые бои, уточнил главком ВСУ, идут в районах населённых пунктов Первомайское, Водяное и Часов Яр, где российские войска давят на украинскую оборону. Российские военные стремятся выбить ВСУ на краснолиманском и херсонском направлениях, добавил он.