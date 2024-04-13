Главком ВСУ Сырский признал «тактические успехи» России в зоне СВО
Киев, 13 апреля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Российские военные активно наступают, что существенно обострило обстановку на фронте для украинских войск. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 13 апреля, сообщает издание «Страна. ua».
Он отметил, что обстановка обострилась в последние дни, ВС России добиваются «тактического успеха» на ряде направлений. Российские подразделения атакуют позиции ВСУ на лиманском и артёмовском участках с помощью штурмовых групп и бронетехники. На покровском участке десятки танков и БМП брошены на прорыв украинской обороны.
«Этому способствует тёплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности», — сообщил Сырский.
Главком ВСУ также признал, что Россия наращивает усилия, применяя новые подразделения на бронетехнике. Это и обеспечивает «тактический успех».
Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля Сырский заявил о катастрофической ситуации для ВСУ на трёх участках фронта. Это районы восточнее Часова Яра и Клещеевки на артёмовском направлении, районы Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского на авдеевском направлении и район Новомихайловки на новопавловском направлении.
Самые ожесточённые бои, уточнил главком ВСУ, идут в районах населённых пунктов Первомайское, Водяное и Часов Яр, где российские войска давят на украинскую оборону. Российские военные стремятся выбить ВСУ на краснолиманском и херсонском направлениях, добавил он.