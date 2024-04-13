Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Беспилотники в направлении Израиля вечером 13 апреля запустили не только из Ирана, но и из других стран региона. Об этом сообщила израильская радиостанция KAN со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Иранский БПЛА Ababil-5

По сведениям радиостанции, иранские беспилотники могут долететь до Израиля уже к 02:30 (совпадает с мск) 14 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в Армии обороны Израиля подтвердили запуск Ираном беспилотников в сторону еврейского государства. Израильские военные заявили о контроле над всеми целями. СМИ также писали, что беспилотники были видны над территорией Ирака.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 13 апреля заявил, что запущенные Ираном беспилотники вероятно достигнут территории страны в течение нескольких часов. Кроме того, он предупредил о возможных проблемах с GPS, это связано с перехватом дронов.

По данным радио KAN, 13 апреля Иран нанёс удар беспилотником по Израилю. Кроме того, в сторону еврейского государства летят десятки других БПЛА.