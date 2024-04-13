Абу-Даби, 13 апреля, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Иран выпустил в сторону Израиля множество беспилотников, которые пересекли воздушное пространство на юге Ирака, сообщил 13 апреля телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источник в органах безопасности.

Iranian Army Office/Global Look Press

«Большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака», — сообщил источник.

По данным издания The Jerusalem Post, Иран выпустил в направлении Израиля десятки беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 13 апреля иранские военные нанесли удар беспилотником по израильской территории. По сведениям издания The Jerusalem Post, в направлении Израиля летят ещё десятки иранских БПЛА.

Контр-адмирал, глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 13 апреля заявил, что системы обороны и нападения ВВС страны приведены в боевую готовность. По его словам, в небо подняли десятки самолётов. В ЦАХАЛ провели оценку ситуации и согласовали планы подготовки к нападению со стороны Ирана, добавил он.

Президент США Джо Байден 13 апреля прервал свой выходной и вернулся из резиденции в штате Делавэр в Белый дом по причине обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он намерен провести консультации со своими помощниками по национальной безопасности, отметили в пуле американского лидера.

Вечером 1 апреля минобороны Сирии заявило об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, при атаке погибли не менее пяти человек и ещё 12 получили ранения. Одним из погибших оказался командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он осудил действия израильских военных и назвал их «бесчеловечным» нападением, а также явным нарушением международного права.