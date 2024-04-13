Тель-Авив, Израиль, 13 апреля, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Иранские военные нанесли удар беспилотником по израильской территории, сообщили вечером 13 апреля СМИ.

Iranian Army Office/Global Look Press

«Иран нанёс удар беспилотником по Израилю», — указали на радио KAN.

По информации издания The Jerusalem Post, в направлении Израиля летят десятки иранских беспилотников.

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Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля Военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries. Отмечалось, что судно под флагом Португалии связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, являющейся частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

В США допустили вероятность удара Ирана по территории Израиля ранним утром 14 апреля в ответ на атаку своего консульства в сирийском Дамаске. В Вашингтоне выразили глубокую обеспокоенность перспективой широкомасштабного нападения на еврейское государство.

Центральное разведывательное управление США 13 апреля предупредило о возможном ответе Ирана на удар по его консульству в Дамаске. Спецслужба заявила, что Тегеран в течение 48 часов намерен атаковать израильскую территорию сотнями беспилотных летательных аппаратов и ракет. После этого Израиль перевёл свои войска в состояние боевой готовности.

Израильская авиация 1 апреля нанесла ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Дамаске. Здание было полностью уничтожено. На месте погибли несколько человек, среди которых оказались два генерала иранского Корпуса КСИР — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. Кроме того, при ударе погибли ещё пятеро представителей данного военного формирования.

Министерство иностранных дел России решительно осудило действия Израиля в отношении иранского консульства. Ведомство призвало Израиль прекратить свои агрессивные шаги.