Тель-Авив, Израиль, 14 апреля, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Иранские беспилотники 14 апреля могут войти в воздушное пространство Израиля в промежуток времени между 02:30 и 05:00 (совпадает с мск), сообщила израильская радиостанция KAN со ссылкой на оценки военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил, что запущенные Ираном беспилотники, вероятно, достигнут территории еврейского государства в течение нескольких часов.

«Израильские ВВС отслеживают дроны, пройдёт несколько часов, пока они достигнут страны», — процитировало его издание The Times of Israel.

Также он предупредил о возможных проблемах с GPS, это связано с перехватом дронов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным радио KAN, 13 апреля Иран нанёс удар беспилотником по Израилю. Кроме того, в сторону еврейского государства летят десятки других БПЛА.

Представитель Пентагона заявил, что США осведомлены о запуске Ираном беспилотников в сторону Израиля. Других комментариев в американском минобороны не дали.

Руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 апреля подтвердило запуск иранских беспилотников в сторону страны. Израильские системы ПВО привели в повышенную боевую готовность. В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ годами готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне так и в нападении. Он добавил, что определился с принципом — «ударим по тому, кто нанесёт по нам удар, защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно».