Курск, 13 апреля, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Поздним вечером 13 апреля в Курской области объявили об опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Он отметил, что из-за возникшей угрозы атаки вражеских дронов силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность.

Как сообщало ИА Регнум, снайперы Вооружённых сил России сбили американский беспилотный летательный аппарат Puma. Также были ликвидированы 24 солдата ВСУ, задействованных для эвакуации группы дрона.

12 апреля Минобороны РФ информировало, что силы противовоздушной обороны в районе 10:00 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью. Перед этим оборонное ведомство доложило об уничтожении пяти дронов ВСУ в ночь на 12 апреля.