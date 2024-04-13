Луганск, 13 апреля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу и жилым домам в Луганске. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил 13 апреля в Telegram-канале.

РИА Новости

По его словам, украинские войска выпустили несколько ракет по предприятию, на котором вскоре должно было начаться производство. Предполагалось, что там будут работать несколько десятков человек.

«Также вследствие удара повреждения получили жилые дома. Информация о пострадавших уточняется. На месте уже работают экстренные службы», — написал Пасечник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по району автовокзала в Луганске. Он также опубликовал фотографию из района предполагаемого прилёта.

Как сообщало ИА Регнум, удар по Луганску, предположительно, нанесён британскими ракетами Storm Shadow.

Вечером 12 апреля ВСУ атаковали жилой район запорожского Токмака, в результате погибли восемь человек, ещё 13 были госпитализированы. Позже губернатор Евгений Балицкий сообщил, что ещё пять человек живыми извлекли из-под завалов.