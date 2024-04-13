Луганск, 13 апреля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. В результате ракетного удара по заводу в Луганске со стороны ВСУ пострадали девять человек, сообщил 13 апреля глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.

Александр Русский/ТАСС

«Среди них семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — написал он.

Также Пасечник уточнил, что сотрудники администрации города оценивают ущерб, причинённый в результате обстрела.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день глава региона сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу и жилым домам в Луганске.

Сразу после обстрела сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ранения получили три человека.

Удар, предположительно, нанесён британскими ракетами Storm Shadow. В следственном комитете России уточнили, что будут расследовать атаки вооружённых сил Украины на мирных жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области, в том числе ракетный удар по Луганску.