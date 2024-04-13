Число пострадавших при обстреле завода в Луганске увеличилось до девяти
Пасечник: число пострадавших при обстреле завода в Луганске возросло до девяти
Луганск, 13 апреля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. В результате ракетного удара по заводу в Луганске со стороны ВСУ пострадали девять человек, сообщил 13 апреля глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.
«Среди них семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — написал он.
Также Пасечник уточнил, что сотрудники администрации города оценивают ущерб, причинённый в результате обстрела.
Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день глава региона сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу и жилым домам в Луганске.
Сразу после обстрела сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ранения получили три человека.
Удар, предположительно, нанесён британскими ракетами Storm Shadow. В следственном комитете России уточнили, что будут расследовать атаки вооружённых сил Украины на мирных жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области, в том числе ракетный удар по Луганску.