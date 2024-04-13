Магас, 8 июня, 2018, 10:59 — ИА Регнум. В ходе проведения контртеррористической операции 8 июня в Ингушетии были ликвидированы двое боевиков. Как сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета, нейтрализованные бандиты «вынашивали намерения совершить преступление террористической направленности».

Zhao ! Раздавленный таракан

Напомним, о том, что в одном из домов в Гамурзиевском округе города Назрань заблокированы двое бандитов, сообщили утром 8 июня местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По неподтвержденным данным, боевики взяли в заложники женщину.

Им было предложено сдаться, но они ответили на это предложение огнем. В ходе боестолкновения оба боевика были ранены.

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