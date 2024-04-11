Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных для киевского режима. Об этом 11 апреля заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА Регнум

«Готовящийся сейчас закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных, чьими жизнями распоряжается Зеленский и его клика», — сказал Небензя.

Дипломат отметил, что западные страны предпочитают умалчивать об этом.

Как ранее передавало ИА Регнум, закон об ужесточении правил мобилизации на Украине приняла 11 апреля Верховная рада во втором, окончательном чтении. Документ подразумевает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение. Кроме того, закон предполагает уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации.

Ранее Зеленский подписал ещё один ужесточающий мобилизацию закон. В соответствии с новыми правилами признанные «ограниченно годными» военнообязанные теперь обязаны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен». Также глава киевского режима подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

Американская газета The New York Times написала, что Киев принятием закона о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет может уничтожить целое поколение молодых украинцев. Отмечается, что Украина столкнулась с критической демографической проблемой, которая давно назревала: у неё очень мало молодых мужчин. А решение Зеленского о снижении возраста мобилизации чревато дальнейшим сокращением этого небольшого поколения.