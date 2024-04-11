Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Жители некоторых городов Украины, включая Харьков, Одессу и Николаев, начали активно делиться с Россией координатами военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), что демонстрирует их отношение к конфликту, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Последнее время украинские военные начали открыто сетовать на то, что местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске и других городах и регионах Украины начали активно делиться с нашими военными координатами военных складов ВСУ и мест сосредоточения воинских резервов, что наглядно демонстрирует реальное отношение мирного населения к происходящему», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, также Небензя, выступая на заседании Совбеза, заявил, что закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных для киевского режима. Он отметил, что западные страны предпочитают умалчивать об этом.

Ранее командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Павлюк заявил, что жители страны боятся сотрудников военкоматов. Он отметил, что в работе военкоматов, в том числе в части призыва в ряды ВСУ, есть нарушения, но назвал отношение к военкомам недопустимым. Кроме того, Павлюк призвал жителей Украины оставить эмоции и осознать, что «отсидеться в тылу никому не удастся».