Москва, 13 апреля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. На фоне продолжающегося украинского кризиса, возможно, поставки из России газа в Австрию будут прекращены раньше запланированного срока. Такое мнение 13 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал профильный специалист, главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич, комментируя предложение министра энергетики Австрии Леоноры Гевесслер полностью прекратить поставки газа из России к 2028 году.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Марцинкевич отметил, что законопроекту, который был предложен Гевесслер, предстоит пройти чтение в парламенте страны и получить одобрение от правящей партии. Его появление связано с общим решением Еврокомиссии об отказе от поставок природного газа из России в 2027–2028 годах. Без этого закона такой отказ невозможен, поскольку австрийский нефтегазовый концерн OMV и «Газпром» связаны контрактом на поставку газа до 2045 года. Если законы меняются, это является форс-мажором, и в таком случае OMV прекращает договорные обязательства без штрафных санкций, пояснил специалист.

«Австрия по итогам первого квартала 2024 года получила около 85% газа из России транзитом через газотранспортную систему Украины. На фоне происходящего с украинским транзитом, не исключено, что поставки будут прекращены значительно раньше. Договор о транзите заканчивается в декабре 2024 года. Киевский режим неоднократно заявлял, что не будет вести переговоры с Россией о продлении данного контракта», — добавил Марцинкевич.

По его словам, единственным вариантом для Австрии получать газ сегодня является реверс из Италии. Также есть возможность договориться с Грецией о таких поставках. Однако сложно сказать, хватит ли времени на организацию этого. Кроме того, в рамках проекта «Северный поток — 2» был построен дополнительный газопровод, соединивший газовые системы Германии и Австрии. В Германии также есть регазификационные терминалы. Однако пока неясно, какова будет стоимость газа при таких сделках, добавил специалист.

Он отметил, что Россия продолжит поставки газа своим партнёрам. К тому же Россия открыла новое направление для экспорта. Так, в 2025 году выйдет на полную мощность газопровод «Сила Сибири» для поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, начато строительство сахалинского маршрута трубопровода, осуществляются поставки газа в страны Средней Азии. И их объём будет только увеличиваться, уточнил Марцинкевич.

Как передавало ИА Регнум, министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер предложила поставщикам газа предоставлять доказательства того, что они ежегодно увеличивают долю топлива не из России. К 2028 году этот показатель должен достичь 100%. Проект Гевесслер, представляющей в правительстве партию «зеленых», включает в себя поправки к законам о газовой промышленности, диверсификации газа и регулировании энергетики.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Глава государства посоветовал странам Европы самостоятельно решить, заинтересованы ли они в закупках российского газа. В случае отказа Россия будет использовать другие экспортные маршруты, а также продолжит развивать внутреннюю газификацию.

Отказавшись от российского газа, европейские страны рассчитывали развалить Россию, но необратимые процессы начали наступать у них, подчеркнул Владимир Путин. Промышленность переезжает в другие страны, где созданы более благоприятные условия и где энергоносители дешевле оказались, констатировал российский лидер.

В 2019 году между Россией и Украиной был заключён контракт на транзит природного газа, срок его действия истекает 31 декабря 2024 года. Транзитные объёмы получают страны Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.