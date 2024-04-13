Вена, 13 апреля, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Полностью прекратить поставки газа из России к 2028 году предложила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, написала 12 апреля австрийская газета Kleine Zeitung со ссылкой на соответствующий проект закона.

Gazprom.ru Поставка газа

«Министр энергетики Леонор Гевесслер завершила разработку своих планов по постепенному прекращению поставок российского газа. Теперь ей необходимо получить одобрение Австрийской народной партии и большинство в две трети голосов в республиканском парламенте», — указали в издании.

Глава австрийского ведомства предложила поставщикам газа предоставлять доказательства того, что они ежегодно увеличивают долю топлива не из России. К 2028 году этот показатель должен достичь 100%.

Проект Гевесслер, представляющей в правительстве партию «зеленых», включает в себя поправки к законам о газовой промышленности, диверсификации газа и регулировании энергетики, отметили авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин заявил, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Глава государства посоветовал странам Европы самостоятельно решить, заинтересованы ли они в закупках российского газа. В случае отказа Россия будет использовать другие экспортные маршруты, а также продолжит развивать внутреннюю газификацию.

Отказавшись от российского газа европейские страны рассчитывали развалить Россию, но необратимые процессы начали наступать у них, подчеркнул Владимир Путин. Промышленность переезжает в другие страны, где созданы более благоприятные условия, и где энергоносители дешевле оказались, констатировал российский лидер.

В 2019 году между Россией и Украиной был заключён контракт на транзит природного газа, Срок его действия истекает 31 декабря 2024 года. Транзитные объёмы получают страны Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.