Москва, 13 апреля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки Вооружённых сил (ВС) России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, сообщил 13 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка и Антоновка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Также представитель российского военного ведомства отметил, что были отражены две атаки штурмовых групп противника южнее населённого пункта Новомихайловка.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что ВС России уничтожили за неделю на донецком направлении более 3 тыс. военных ВСУ. Кроме того, отражены 23 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

12 апреля советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что на всех направлениях в Донецкой Народной Республике наблюдается перелом в пользу российских вооруженных сил, масштабы ежедневного продвижения войск это подтверждают. Он пояснил, что российская армия в некоторых вооружениях превосходит ВСУ иногда в десятки раз.