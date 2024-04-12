Москва, 12 апреля, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за неделю на донецком направлении более 3 тыс. военных ВСУ, сообщил 12 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

По его словам, на указанном направлении в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям четырёх штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах Андреевки, Антоновки, Белогоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Селидово и Часового Яря ДНР.

Кроме того, отражены 23 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

«Противник потерял более 3000 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50», — сказал Конашенков на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Конашенков доложил, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение ВСУ у сёл Красное, Новокалиново, Клещеевка, посёлков Новое и Курдюмовка в ДНР. Четыре контратаки противника отражены у Выемки, Победы и Красногоровки.

Кроме того, ВСУ потеряли три САУ: польскую Krab, британскую AS-90 Braveheart и советскую «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, противотанковую пушку «Рапира», РЛС AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота». Одним из самых напряжённых участков фронта стал район Часова Яра. О боях на окраине города одним из первых сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.