Луганск, 13 апреля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ), предположительно, нанесли ракетный удар по району автовокзала в Луганске, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Александр Река/ТАСС

«Слышали два прилёта в Луганске. По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала. Ждём официальной информации», — написал Мирошник в Telegram-канале.

Посол также опубликовал фотографию, на которой изображён дым после предполагаемого прилёта.

Официальной информации от властей республики на данный момент не поступало.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 апреля украинские боевики атаковали жилой район запорожского Токмака, погибли восемь человек. Пострадали 13 человек. Их госпитализировали в городскую больницу.

Позже спасатели извлекли из-под завалов после обстрела ВСУ ещё пять человек, все живы.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что оставшимся без крова людям будет предоставлено временное жильё. Также помощь будет оказана и жильцам соседних домов, чьи дома получили повреждения в результате обстрела.

10 апреля журналисты съёмочной группы «Вести Луганск» пострадали при обстреле во время съёмок — они попали под огонь ствольной артиллерии киевских боевиков. По журналистам выпустили три снаряда, а потом пытались добить уже раненых репортёров с использованием беспилотника. Оператор Денис Шум и корреспондент Артём Юндас получили ранение и контузию.

При обстреле погиб майор из пресс-центра Минобороны России Евгений Половодов. Офицер подготовил более 200 уникальных репортажей и сюжетов о подвигах российских бойцов.