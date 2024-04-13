Москва, 13 апреля, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков считает, что канцлер Германии Олаф Шольц покинет в скором времени пост, так толком ничего не поняв в отношениях с Россией. Условие, озвученное им для возможного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, не отвечает реальности.

Kay Nietfeld/Global Look Press Олаф Шольц

«Олаф Шольц заявил, что поговорит с Путиным, когда тот «выведет войска с Украины», имея в виду потерянные Украиной территории. Как это расценить?» — написал в своём Telegram-канале российский политик.

По мнению Пушкова, канцлер «выступает в жанре геополитической фэнтези». Он говорит такие вещи, которые отражают западную доктрину, но не вписываются в реальность. Весь ход событий в экономике, политике и в военной сфере противоречит тому, чего ожидает Шольц, считает сенатор.

«Если два года тому назад подобные заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой соотношения сил и перспектив военных действий, то сейчас они не имеют даже прежней хлипкой основы. Полагаю, тот разговор с Путиным, о котором он толкует, с теми условиями, что выставляет Шольц, не произойдет никогда. Скорее, Шольц перестанет быть канцлером, так толком ничего не поняв», — заключил Пушков.

Как сообщало ИА Регнум, Олаф Шольц готов говорить с Владимиром Путиным, как только в Кремле «осознают необходимость» прекращения боевых действий на Украине. Такое заявление канцлер сделал в интервью изданию Tageszeitung.

Ранее Шольц заявлял, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется ради её собственной безопасности.

В марте обозреватели британской газеты The Times отмечали, что, когда Владимир Путин «кашляет», Олаф Шольц начинает искать бункер. Издание сослалось на одного из советников французского лидера Эммануэля Макрона, по словам которого Германия как крупнейший источник поддержки Киева в Европе якобы «подвела» Запад «из-за избытка страха и недостатка стратегического видения» по Украине.