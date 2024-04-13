Вашингтон, 13 апреля, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп на совместной конференции с республиканцем-однопартийцем спикером палаты представителей Майком Джонсоном объявил о возможной помощи Украине, но при этом поставил условие — это будет не очередным подарком, а кредитом. Конференцию транслировал в прямом эфире канал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам экс-президента, помощь Киеву Вашингтон может оказать лишь в виде займа, который придётся потом отдавать.

Трамп заявил, что США продолжают раздавать «подарки в миллиарды и миллиарды долларов». При этом и Европа должна «сделать шаг вперёд» и дать деньги.

«Если они этого не сделают, я буду очень расстроен», — предупредил потенциальный кандидат в президенты США.

Как сообщало ИА Регнум, Майк Джонсон обсуждал новый пакет помощи киевскому режиму с чиновниками из Белого дома, но никаких договорённостей достигнуто не было. Об этом 12 апреля заявил лидер республиканцев в палате представителей Стив Скэлис.

Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных американских чиновников написало, что Белый дом и Пентагон не имеют плана Б для продолжения помощи Киеву, кроме 60 млрд долларов, которые заблокировали конгрессмены.

Помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер 10 апреля заявила, что Соединённые Штаты в ближайшие месяцы должны предоставить Украине военную помощь, иначе «инвестиции» двух предыдущих лет «не окупятся».