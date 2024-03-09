Вашингтон, 9 марта, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Действующий киевский режим по логике президента США Джозефа Байдена должен продержаться до американских выборов в ноябре. Не факт, что после этого Украина получит ещё хотя бы один транш. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог-американист Дмитрий Дробницкий, говоря о причинах, почему американский лидер настаивает на выделении 60 млрд долларов для Киева, если эта сумма всё равно не поможет Украине одолеть Россию.

CNP/AdMedia/Global Look Press Владимир Зеленский и Джо Байден

Украина по логике Байдена и его окружения должна продержаться до выборов президента США, намеченных на 5 ноября 2024 года, отметил эксперт. Для этой команды крайне важно, чтобы до этого момента у киевского режима не возникли проблемы стратегического масштаба.

«Мы тут боремся за свободу, мы России «показали козу», мы такие замечательные! Кто это сделал? Я это сделал!» — пояснил Дробницкий логику Байдена в предвыборной гонке.

Есть и ещё один важный аспект.

«В этой истории есть коррупционная составляющая. Очевидно, что провозкой этого оружия и его доставкой на Ближний Восток и в Восточную Европу ещё с югославского конфликта занимается целый набор контрабандистских фирм из Словакии, Польши, Болгарии. Их никто не трогает, потому что их услугами пользуются ЦРУ и Пентагон и некоторые европейские спецслужбы. Эти ребята уже денег занесли в Конгресс. И скорее всего — в администрацию тоже, каким-то окольным путём, через фонды», — рассказал эксперт.

Что касается красивого для американцев тезиса о том, что деньги для Украины тратят внутри США, о чём, в частности, говорил госсекретарь Энтони Блинкен, то имеется в виду следующее. В рамках выделения помощи Украине со складов Пентагона отгрузят произведённое ранее вооружение, которое отправят на Украину. А на выделенные из бюджета США средства — в основном у американского ВПК — закупят вооружение для пополнения армейских складов.

«Пентагон вообще не очень прозрачное с бухгалтерской точки зрения ведомство. Там прикинут, как выгоднее посчитать стоимость вооружений, отгружаемых для Украины. Потом закупят объёмы для пополнения складов, а это же замечательно, это рабочие места», — пояснил эксперт.

Эта схема типична, её задействовали уже не раз. Именно по этой своеобразной схеме поддерживали киевский режим в рамках предыдущих пакетов помощи со стороны Белого дома. Одновременно сторонники Байдена прикладывают, по словам эксперта, титанические усилия по поддержанию благоприятного образа семейства действующего президента, включая его сына Хантера Байдена, несмотря на тянущийся за ними шлейф коррупционных дел. Тем не менее конфликт на Украине всё больше ассоциируется в США персонально с Джо Байденом.

«Всё равно всем понятно, что семья эта замазана во многих коррупционных историях — и с китайскими товарищами, и с Украиной. Что эта война нужна только какой-то группе лиц и больше — никому», — рассказал собеседник ИА Регнум.

С одной стороны, Демократическая партия не может не поддерживать своего президента, заметил эксперт. С другой, есть очень серьёзная оппозиция со стороны Республиканской партии, которая становится всё сильнее. А в победу киевского режима ни те, ни другие уже не верят.

«У меня ощущение, что когда Байден опять выступает перед Конгрессом, убеждая дать денег на Украину, он и сам уже не особо верит, что Киев может победить», — резюмировал Дробницкий.

Обсуждаемый в Вашингтоне очередной пакет помощи Украине в размере 60 млрд долларов не поможет киевскому режиму избежать коллапса, отметил американский аналитик Марк Эпископос в материале для издания Responsible Statecraft. Максимальный эффект, которого можно ожидать от выделяемого пакета, это, по мнению автора, возможность существования ВСУ в ближайшие месяцы.

Ведь украинская армия столкнулась также с острым дефицитом живой силы, и западные страны не в состоянии решить эту проблему без прямого военного вмешательства. На этом фоне вполне вероятным выглядит крах киевских властей впервые с начала российской спецоперации в феврале 2022 году.

Байден, как сообщало ИА Регнум, призвал Конгресс принять законопроект о помощи Украине, указав, что прекращение поддержки поставило бы киевский режим под угрозу. Об этом президент США заявил 7 марта в ходе обращения к законодателям с ежегодным посланием «О положении страны». Он также выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин якобы «не остановится» на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные поставки вооружений киевскому режиму не повлияют на ход спецоперации, а только сделают больнее украинцам. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия достигнет всех поставленных целей СВО.