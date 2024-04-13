Вашингтон, 13 апреля, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Руководство Ирана ещё не приняло окончательное решение по нанесению ответного удара на Израиль. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщил американский журнал Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум Атака на консульство Ирана в Дамаске, Израиль

Источник заверил, что планы атаковать Израиль обсуждаются, но «финальное решение» пока власти Ирана не приняли.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 12 апреля предупредил Иран, что в случае нанесения ответного удара по Израилю достичь успеха не получится и призвал этого не делать.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права.

Израиль после угроз со стороны Ирана приостановил работу 28 дипломатических представительств по всему миру.

После удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске ситуация на Ближнем Востоке ещё больше обострилась. На сайтах внешнеполитических ведомств стран Евросоюза стали появляться предостережения о поездках в регионы с растущей напряжённостью.