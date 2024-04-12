Бишкек, 13 апреля, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Киргизия направила России ноту в связи с действиями полиции в отношении членов семьи дипломатического сотрудника республики в Москве. Об этом 12 апреля заявили в киргизском МИД.

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Отмечается, что в Консульском департаменте МИД Киргизии прошла встреча с советником-консулом российского посольства Андреем Бурьевым.

Во время встречи кыргызская сторона выразила озабоченность действиями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника посольства Киргизии в Москве, «грубо нарушившим» положения Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

Российский дипломат выразил сожаление данным фактом. По словам Бурьева, МИД России получена официальная нота кыргызской стороны, на основании которой ведётся необходимая проверка. По её окончании кыргызскую сторону ознакомят с итогами разбирательства.

В ряде киргизских СМИ написали, что 8 апреля в Москве члены семьи киргизского дипломата пострадали при проведении российскими правоохранителями рейда по выявлению нелегалов.

Как сообщало ИА Регнум, Киргизия приостановила проведение операций с картами российской платёжной системы «Мир» из-за угроз обслуживающей компании из Латвии.

Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с министрами иностранных дел Узбекистана и Киргизии Бахтиёром Саидовым и Жээнбеком Кулубаевым в турецкой Анталье.