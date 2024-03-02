Анталья, Турция, 2 марта, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с министрами иностранных дел Узбекистана и Киргизии Бахтиёром Саидовым и Жээнбеком Кулубаевым в турецкой Антальи. Об этом сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов

«Переговоры глав МИД России и Узбекистана в Турции», — написала дипломат, сопроводив запись фотографией.

Далее Захарова опубликовала кадры встречи Лаврова и Кулубаева.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта Лавров прилетел в Турцию, чтобы принять участие в Анталийском дипломатическом форуме. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что, кроме участия в специальной сессии форума, Лавров встретится с рядом зарубежных коллег.

В ходе визита Лавров и его глава турецкого МИД Хакан Фидан обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе.

Кроме того, глава российского МИД встретился с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.