Лавров в Анталье провёл переговоры с главами МИД Узбекистана и Киргизии
Анталья, Турция, 2 марта, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с министрами иностранных дел Узбекистана и Киргизии Бахтиёром Саидовым и Жээнбеком Кулубаевым в турецкой Антальи. Об этом сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Переговоры глав МИД России и Узбекистана в Турции», — написала дипломат, сопроводив запись фотографией.
Далее Захарова опубликовала кадры встречи Лаврова и Кулубаева.
Как передавало ИА Регнум, 1 марта Лавров прилетел в Турцию, чтобы принять участие в Анталийском дипломатическом форуме. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что, кроме участия в специальной сессии форума, Лавров встретится с рядом зарубежных коллег.
В ходе визита Лавров и его глава турецкого МИД Хакан Фидан обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе.
Кроме того, глава российского МИД встретился с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.