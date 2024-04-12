Москва, 12 апреля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Активы семи дальневосточных рабопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Илья Питалев/ РИА «Новости»

Так, с 12 апреля под управление Росимущества перешли ООО «Севрыбфлот», ООО «Аквамарин», ООО «Прибой-Т», ООО «Рентэлит», ООО «Курильский универсальный комплекс», ООО «Симост Восток» и ООО «Приморская рыболовная компания», а также ООО «Городское эко такси».

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля крупнейший российский производитель вина «Кубань-Вино» перешёл в собственность государства. Изменения внесли в ЕГРЮЛ 10 апреля. До этого собственником выступала группа компаний «Ариант».

Также соответствующие изменения затронули агрофирму «Южная», производителя вина «Центр пищевой индустрии — Ариант» и агрофирму «Ариант», которая специализируется на разведении свиней.

В этот же день группа компаний «Ариант» обратилась в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении Арбитражным судом Челябинской области иска об изъятии «Кубань-Вино» и других активов группы в пользу государства. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

В конце марта Генпрокуратура России потребовала изъять в пользу государства активы группы винодельческой компании «Ариант» в связи с иском о взыскании неосновательного обогащения с бывших владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Прокуроры увеличили сумму по иску с 28,53 млрд рублей до 105 млрд рублей.

В конце марта президент России Владимир Путин отметил, что предприятия, приватизированные с нарушениями, должны возвращаться государству строго согласно закону, однако об огосударствлении экономики речи не идёт. В дополнении от подчеркнул, что важно не допустить использования правоохранительных органов для давления, отметил президент.