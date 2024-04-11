Москва, 11 апреля, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Группа компаний «Ариант» обратилась в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении Арбитражным судом Челябинской области иска об изъятии «Кубань-Вино» и других активов группы в пользу государства. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Михаил Терещенко/ТАСС

Жалоба была подана 10 апреля на решение челябинского Арбитражного суда от 4 апреля. Инициаторы обращения считают, что судьи при рассмотрении спора продемонстрировали «личную заинтересованность» и предпочтение для одной из сторон процесса — Генпрокуратуры, передаёт РБК.

В ходе заседаний 1 и 5 апреля ответчики и третьи лица заявили более 20 ходатайств, однако суд все их отклонил, а ходатайство Генпрокуратуры были удовлетворены.

Жалоба пока к производству не принята.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта Генпрокуратура России потребовала изъять в пользу государства активы группы винодельческой компании «Ариант» в связи с иском о взыскании неосновательного обогащения с бывших владельцев промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК). Прокуроры увеличили сумму по иску с 28,53 млрд рублей до 105 млрд рублей.

«Кубань-Вино» — одна из крупнейших виноделен России. Компания по производству вин была создана в 1956 году, в 2003 году она вошла в состав группы компаний «Ариант».