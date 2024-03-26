Москва, 26 марта, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Предприятия, приватизированные с нарушениями, должны возвращаться государству, однако об огосударствлении экономики речи не идёт. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ 26 марта.

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«Ещё об одном важном моменте. Имею в виду работу Генпрокуратуры по возврату в государственную собственность ряда крупных предприятий и имущественных комплексов. Сразу хотел бы обозначить здесь позицию: ни о какой деприватизации, об огосударствлении экономики речи не идёт и идти не может», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что процесс деприватизации предприятий должен строго соответствовать законодательству. Важно не допустить использования правоохранительных органов для давления, отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля Генеральная прокуратура подала в арбитражный суд иск о возвращении в собственность государства акций Ивановского завода тяжёлого станкостроения (ИЗТС).

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что предприятие в 1990-х годах приватизировали незаконно. По версии прокуратуры, решение о передаче акций оборонного ИЗТС приняли не уполномоченные на это лица и организации и без обязательного в таких случаях разрешения правительства.

Вместе с тем 13 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура добивается в Арбитражном суде истребования в пользу государства трёх предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

В ведомстве полагают, что проведённая более 30 лет назад приватизация относящихся к ВПК заводов была незаконной, для этого следовало получить разрешение правительства. Как следует из иска, в настоящее время предприятия попали под контроль резидентов недружественных стран, а их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу.