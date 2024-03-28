Челябинск, 28 марта, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России потребовала изъять в пользу государства активы группы винодельческой компании «Ариант» в связи с иском о взыскании неосновательного обогащения с бывших владельцев промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) на 105 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области в соцсети «ВКонтакте».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что 28 марта в суд от Генеральной прокуратуры РФ поступило заявление об уточнении размера исковых требований.

«В счёт взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу Российской Федерации принадлежащие ООО «Группа компаний Ариант» 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ — Ариант». В счёт взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу Российской Федерации принадлежащие АО «Компания Эталон» 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод»», — сказано в сообщении пресс-службы суда.

Всего Генпрокуратура увеличила сумму по иску с 28,53 до 105 млрд рублей.

В суде отметили, что приняли уточнение размера исковых требований в рамках действий по подготовке дела к судебному разбирательству.

Как сообщало ИА Регнум, Генеральная прокуратура добивается в Арбитражном суде истребования в пользу Российской Федерации трёх предприятий промышленной группы ЧЭМК. В иске говорится, что проведённая более 30 лет назад приватизация относящихся к ВПК заводов была незаконной, для этого следовало получить разрешение правительства РФ. Сейчас предприятия попали под контроль резидентов недружественных стран, а их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу.

Генпрокуратура указала на противоправное «завладение» ответчиками Серовским заводом ферросплавов, Челябинским электрометаллургическим комбинатом и Кузнецким заводом ферросплавов.

27 февраля владельцу ЧЭМК Юрию Антипову вручили подписку о невыезде. Известно, что Антипова задержали 26 февраля в рамках уголовного дела о мошенничестве. Расследованием занимается МВД, а оперативные мероприятия проводят сотрудники ФСБ.