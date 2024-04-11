Москва, 11 апреля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Крупнейший российский производитель вина «Кубань-Вино» перешёл в собственность государства, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Изменения внесли в ЕГРЮЛ 10 апреля. До этого собственником выступала группа компаний «Ариант».

Также соответствующие изменения затронули агрофирму «Южная», производителя вина «Центр пищевой индустрии — Ариант» и агрофирму «Ариант», которая специализируется на разведении свиней.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день группа компаний «Ариант» обратилась в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении Арбитражным судом Челябинской области иска об изъятии «Кубань-Вино» и других активов группы в пользу государства. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

В конце марта Генпрокуратура России потребовала изъять в пользу государства активы группы винодельческой компании «Ариант» в связи с иском о взыскании неосновательного обогащения с бывших владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Прокуроры увеличили сумму по иску с 28,53 млрд рублей до 105 млрд рублей.

«Кубань-Вино» — одна из крупнейших виноделен России. Компания по производству вин была создана в 1956 году, в 2003-м она вошла в состав группы компаний «Ариант».