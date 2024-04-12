Душанбе, 12 апреля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Таджикистан ожидает, что наказание за теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» понесут все причастные — организаторы, исполнители, пособники и заказчики преступления, заявил 12 апреля на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Таджикская сторона ожидает, что следствие по теракту 22 марта в Московской области пройдёт беспристрастно и справедливо. Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления», — цитирует заявление министра департамент информации таджикского МИД.

Мухриддин отметил, что Таджикистан в течение трех десятилетий сталкивается с беспрецедентными вызовами безопасности. Назрела необходимость повысить эффективность деятельности Антитеррористического центра СНГ, отметил он.

События в Афганистане могут оказать влияние на пространство всего СНГ и привести к изменениям геополитического баланса на всём евразийском пространстве, сказал также глава МИД Таджикистана.

Как передавало ИА Регнум, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, пострадали не менее 550 человек.

Президент Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.

Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что показания задержанных по делу о теракте подтверждают украинский след. Он подчеркнул, что радикальные исламисты не могли бы подготовить такой теракт самостоятельно, и им, конечно, помогали.