Москва, 12 апреля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли до 840 военных и два танка на южнодонецком направлении. Об этом 12 апреля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Valeria Ferraro/Global Look Press

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Макаровка, Урожайное и Угледар Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

Вместе с тем в районах населённых пунктов Никольское и Новодонецкое ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ, добавили в министерстве.

По данным Минобороны, украинская армия потеряла до 840 военных, два танка, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 американского производства.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Конашенков доложил, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение ВСУ у сёл Красное, Новокалиново, Клещеевка, посёлков Новое и Курдюмовка в ДНР. Четыре контратаки противника отражены у Выемки, Победы и Красногоровки.

Кроме того, ВСУ потеряли три САУ: польскую Krab, британскую AS-90 Braveheart и советскую «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, противотанковую пушку «Рапира», РЛС AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Одним из самых напряжённых участков фронта стал район Часова Яра. О боях на окраине города одним из первых сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. Он отмечал, что Часов Яр серьёзно укрепили и заминировали подразделения ВСУ, которые раньше воевали в районе Артёмовска и Соледара.

Информацию о тяжёлых боях в городе подтверждают и украинские источники. Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в этом районе остаётся «напряжённой».