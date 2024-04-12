Москва, 12 апреля, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Попытки вмешательства в дела России не ослабевают, такие символические мероприятия, как инаугурация президента, рассматриваются врагами Москвы как очередной повод для попыток дестабилизации страны, но Россия научилась этому противостоять. Об этом 12 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Филиппов/РИА Новости Владимир Путин

По его словам, сейчас такое время, когда все усилия и так находятся на максимуме во всех сферах, в том числе информбезопасности.

«Такие значимые, символические мероприятия, как инаугурация президента, рассматривается нашими врагами как очередной повод для попыток дестабилизации страны», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, может ли быть усилена информационная безопасность.

Песков добавил, что Россия научилась этому противостоять.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович заявил, что вмешательство в выборы президента России шло со стороны всех недружественных стран, среди лидеров — США и Германия.

Также МИД РФ обвинил западные страны в создании препятствий для волеизъявления живущих в этих странах граждан России. В штабе по наблюдению за выборами в Москве отмечали, что большинство DDoS-атак на избирательные ресурсы идёт из США и Британии.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарёв на брифинге в информцентре ЦИК в свою очередь отметил, что западные спецслужбы вели сбор личных данных организаторов выборов в России для включения их в санкционные списки.