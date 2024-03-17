Москва, 17 марта, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Западные спецслужбы вели сбор личных данных организаторов выборов в России для включения их в санкционные списки, сообщил 17 марта глава глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарёв на брифинге в информцентре ЦИК.

Максим Блинов / РИА Новости

«Нами зафиксированы попытки западных спецслужб и «агентов влияния» незаконного сбора персональных данных россиян. Это делалось под предлогом «альтернативного электронного голосования» и, конечно же, с дальним прицелом на конфиденциальное сотрудничество», — сказал он.

Также, по его словам, вёлся сбор персональных данных организаторов предстоящих выборов для последующего включения их в санкционные списки. Для сбора такой информации противником создавались специальные группы в соцсетях и Telegram-каналы в регионах России.

Как передавало ИА Регнум, поведение Запада в ходе выборов президента России является показателем современного состояния с правами человека в западных странах, заявила, в свою очередь, председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. По её словам, власти недружественных России стран вводят санкции против организаторов выборов, препятствуют гражданам осуществлять свои права и одновременно поощряют тех, кто проводит теракты в приграничных регионах России.

Ранее МИД РФ обвинил западные страны в создании препятствий для волеизъявления живущих в этих странах граждан России. В штабе по наблюдению за выборами в Москве отмечали, что большинство DDoS-атак на избирательные ресурсы идёт из США и Великобритании.

Запад перешёл к экстремизму, пытаясь сорвать выборы в России, заявила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Запад натравливает людей, чтобы они приходили на участки на выборах президента России и занимались экстремистской деятельностью, отметила она.

17 марта завершается голосование на трёхдневных выборах президента России. Избирательные участки в стране закроются в 20:00 по местному времени, а первые предварительные итоги станут известны после 21:00 мск. Результаты онлайн-голосования станут известны между 22:00 и 23:00 мск.