Винница, Украина, 12 апреля, 2024, 07:06 — ИА Регнум. В ночь на 12 апреля в Винницкой области в центральной части Украины произошла серия взрывов. О прилётах сообщило украинское издание «Зеркало недели».

1stvc.net Взрыв

Издание подробностей не уточнило, отметив, что взрывы сопровождались сигналами воздушной тревоги.

О последствиях на земле информации также нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области в ночь на 12 апреля были уничтожены четыре беспилотника киевских боевиков, написал об атаке ВСУ в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

10 апреля ростовский город Таганрог атаковали украинские беспилотники.

На Украине ночью 12 апреля взрывы были слышны в Хмельницкой области, где объявлена воздушная тревога.

На Украине зафиксировали взрывы в Кривом Роге в Днепропетровской области.