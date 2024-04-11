Киев, 12 апреля, 2024, 01:38 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 12 апреля сообщили о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Издание «Зеркало недели» написало о прозвучавших взрывах в городе. Подробностей инцидента нет.

Комментарии местных властей о повреждённых объектах не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 12 апреля воздушную тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях.

11 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, цели удара достигнуты, все объекты поражены.