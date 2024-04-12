Москва, 11 октября, 2007, 19:13 — ИА Регнум. Положение, запрещающее выносить на референдум вопросы о принятии и изменении федерального бюджета, исполнение и изменение внутренних финансовых обязательств РФ могут быть исключены из Федерального конституционного закона "О референдуме РФ". Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект Государственная дума РФ одобрила в первом чтении 11 октября. По мнению депутата Виктора Тюлькина ( КПРФ ), положение П.6 Ч.5 Ст.6 Федерального конституционного закона, запрещающее выносить на референдум эти вопросы, является "ограничением суверенитера народа РФ".

"Попытка ограничить возможное изменение бюджета и внутренних финансовых обязательств РФ, ограничить право народа на высшее непосредственное выражение власти путем референдума по сути является не просто некоторым ограничением конституционных прав, а выливается в прямое искажение Конституции, извращение заложенных в ее статьи духа свободы и демократии российской государственности", - заявил Тюлькин.

"Народ сам решает свою судьбу, задает правительству направление работы и обязывает его изыскивать на это средства, а не наоборот - правительство ограничивает выбор народа своими условиями", - сказал Тюлькин.

Напомним, что 21 марта 2007 г. Конституционный суд РФ, рассмотрев дело о проверке конституционности ряда положений Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации" от 28 июня 2004 г., в том числе П. 5 Ч. 5 Ст. 6, признал его соответствующим Конституции Российской Федерации. "По своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования данное законоположение не допускает вынесение на референдум вопросов, связанных с собственно бюджетными обязательствами Российской Федерации, и не предполагает при этом запрет вынесения на референдум вопросов, ответы на которые могут повлечь изменение расходных обязательств Российской Федерации, учитываемых при формировании расходов федерального бюджета и принятии расходных обязательств, за пределами срока действия федерального закона о федеральном бюджете", - говорится в постановлении Конституционного суда.