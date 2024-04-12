Москва, 11 октября, 2007, 19:13 — ИА Регнум. Положение, запрещающее выносить на референдум вопросы о принятии и изменении федерального бюджета, исполнение и изменение внутренних финансовых обязательств РФ могут быть исключены из Федерального конституционного закона "О референдуме РФ". Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект Государственная дума РФ одобрила в первом чтении 11 октября. По мнению депутата Виктора Тюлькина (КПРФ), положение П.6 Ч.5 Ст.6 Федерального конституционного закона, запрещающее выносить на референдум эти вопросы, является "ограничением суверенитера народа РФ".

"Попытка ограничить возможное изменение бюджета и внутренних финансовых обязательств РФ, ограничить право народа на высшее непосредственное выражение власти путем референдума по сути является не просто некоторым ограничением конституционных прав, а выливается в прямое искажение Конституции, извращение заложенных в ее статьи духа свободы и демократии российской государственности", - заявил Тюлькин.

"Народ сам решает свою судьбу, задает правительству направление работы и обязывает его изыскивать на это средства, а не наоборот - правительство ограничивает выбор народа своими условиями", - сказал Тюлькин.

Напомним, что 21 марта 2007 г. Конституционный суд РФ, рассмотрев дело о проверке конституционности ряда положений Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации" от 28 июня 2004 г., в том числе П. 5 Ч. 5 Ст. 6, признал его соответствующим Конституции Российской Федерации. "По своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования данное законоположение не допускает вынесение на референдум вопросов, связанных с собственно бюджетными обязательствами Российской Федерации, и не предполагает при этом запрет вынесения на референдум вопросов, ответы на которые могут повлечь изменение расходных обязательств Российской Федерации, учитываемых при формировании расходов федерального бюджета и принятии расходных обязательств, за пределами срока действия федерального закона о федеральном бюджете", - говорится в постановлении Конституционного суда.