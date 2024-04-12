Новошахтинск, Ростовская область, 12 апреля, 2024, 03:40 — ИА Регнум. В Ростовской области в ночь на 12 апреля были уничтожены четыре беспилотника киевских боевиков. Об атаке ВСУ сообщил губернатор Василий Голубев.

Mil.ru ПВО России

Украинские дроны были сбиты средствами ПВО над Новошахтинском.

«В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано», — написал глава региона в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 12 апреля российские силы противовоздушной обороны были задействованы для отражения атаки БПЛА в Ростовской области.

10 апреля ростовский город Таганрог атаковали украинские беспилотники.

На Украине ночью 12 апреля взрывы были слышны в Хмельницкой области, где объявлена воздушная тревога.

5 апреля в результате детонации взрывного устройства упавшего на территории Ростовской области дрона пострадали восемь человек. Падение беспилотника произошло недалеко от аэродрома в Морозовском районе.