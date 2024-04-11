Загреб, 11 апреля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Киевский режим на фоне военных неудач на поле боя может устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в статье хорватского издания Advance.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ядерного оружия у Украины нет, но она может спровоцировать ядерный взрыв на крупнейшей атомной электростанции в Европе — Запорожской АЭС», — сказано в статье.

В статье отмечается, что сегодня ситуация в зоне боевых действий изменилась и многие эксперты сходятся во мнении, что именно Украина проигрывает в конфликте.

При этом авторы публикации добавили, что Украина может пойти на очень опасный шаг с катастрофическими последствиями.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля беспилотники ВСУ атаковали ЗАЭС в районе столовой спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ, в результате чего получил повреждения разгружавший продукты грузовой автомобиль.

Позднее ещё два беспилотника атаковали район грузового порта станции и купол шестого энергоблока. Критических повреждений строение не получило, радиационный фон не изменился.

Вина за удары по Запорожской АЭС, а также за их последствия в полной мере ложится на помогающие Киеву страны, заявил МИД России.

11 апреля помощник генсека ООН Мирослав Енча заявил, что присоединяется к призыву МАГАТЭ немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС. По его словам, ни одно государство не получает выгоды ни в военном смысле, ни в политическом, атакуя ядерные объекты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских военных являются очень опасной провокацией, которая может иметь очень плохие последствия.

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала кураторов киевского режима остановить удары по станции, подчеркнув, что такие атаки являются актами ядерного терроризма.

Москва поднимет вопрос атаки ВСУ на ЗАЭС на одном из следующих заседаний Совета Безопасности ООН по Украине, заверил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.